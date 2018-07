Hamilton ou Rosberg, quem será o campeão da Fórmula 1?

Nico Rosberg venceu o Grande Prêmio do Brasil e viu a diferença para o companheiro de Mercedes, Lewis Hamilton cair para 19 pontos, na Fórmula 1. O alemão quebrou uma sequência de cinco vitórias do britânico e ainda tem chances de ser o vencedor do torneio.

Em duas semanas, no Grande Prêmio de Abu Dabi, com pontuação dobrada, o mundo saberá quem será o campeão da temporada de 2015 do principal torneio de automobilismo do mundo. Qual sua aposta?

