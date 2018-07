Nesta terça-feira, o substituto de Gerrard como capitão do Liverpool, Jordan Henderson, protagonizou um lance genial durante a pré-temporada da equipe na Tailândia. O jogo era contra o frágil dos All-Stars do país, mas a assistência de letra do meia vale o registro. Os Reds acabaram vencendo o jogo por 4 a 0. Confira o passe magistral de Henderson para o gol de Adam Lallana!