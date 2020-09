Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir, horário e últimos resultados

Hoffenheim e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo, às 10h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo terá transmissão ao vivo pela TV aberta e aplicativo.

Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir

É possível assistir à partida ao vivo pela Band e através do aplicativo do site OneFootball, que irá transmitir o duelo online. O Estadão vai fazer tempo real do confronto.

Horário

A partida será disputada às 10h30, horário de Brasília.

Últimos resultados

O Hoffenheim entra em campo após estrear com vitória diante do Colônia por 3 a 2. Na última temporada, a equipe acumulou 54 pontos no torneio e ficou em 6ª lugar. A posição lhe garantiu uma vaga para a Liga Europa.

O Bayern fez sua estreia no Campeonato Alemão goleando o Schalke 04 por 8 a 0. No meio da semana, os Bávaros ainda venceram o Sevilla, em partida válida pela Supercopa da Europa, e garantiram mais um título.