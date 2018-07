Holanda consegue superar Ochoa, que é a #ChargedoJogo, ao lado de Robben

Quando parecia que a partida seria decidida na prorrogação, Robben sofreu um pênalti, já nos acréscimos, e colocou a Holanda à frente no placar, eliminando o México. Na cobrança, Huntelaar bateu muito bem e não deu chance para Ochoa defender.

Mesmo sem a vaga nas quartas de final, o goleiro mexicano foi o melhor da partida responsável por evitar um placar ainda maior para os holandeses. Ao lado de Robben, Ochoa é a #ChargedoJogo, fantasiado como o lendário herói mexicano Chapolin Colorado.

Giovani dos Santos fez o gol do México e Sneijder empatou para a Holanda.

Esta foi a quinta Charge do Jogo que o Estadão produziu. Iniciada no jogo de abertura da Copa, a ação funciona da seguinte maneira: durante o segundo tempo dos principais jogos da Copa do Mundo, sugerimos dois personagens para virar charge. Pelo Twitter, você escolhe quem, na sua opinião, merece a homenagem e, ao fim do jogo, a imagem é publicada nas redes sociais.