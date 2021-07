Holanda x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalada pela vitória em cima da China no primeiro jogo nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção feminina de futebol entra em campo neste sábado. Comandada por Pia Sundhage, a equipe enfrenta a Holanda no Estádio de Miyagi. Ambas os times venceram de goleada a primeira partida e buscam a segunda vitória. Quem ganhar fica com a primeira posição do Grupo F.

ONDE ASSISTIR

Holanda x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo e SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 08h (horário de Brasília), no Estádio de Miyagi, em Miyagi.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

HOLANDA – Van Veenendaal; Van Dongen, Nouwen, Van der Gragt e Bloodworth; Groenen, Van de Donk e Roord; Martens, Miedema e Van de Sanden. Técnica: Sarina Wiegman.

BRASIL – Barbara; Bruna Benites, Erika, Rafaelle e Tamires; Formiga (Júlia Bianchi), Andressinha, Duda (Andressa Alves) e Marta; Debinha (Ludmilla) e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.

ÚLTIMO RESULTADOS

A Holanda vem de goleada por 10 a 3 diante da Zâmbia (hiperlink), a maior na história do futebol feminino nas Olimpíadas. A seleção feminina de futebol também vem com bons números, ela venceu a China por 5 a 0. Ambos os jogos foram no Estádio Miyagi