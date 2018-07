Holandeses tocam ‘Aquarela do Brasil’ com banda militar

Porto Alegre viveu um encontro musical inusitado durante esta Copa do Mundo. Antes do jogo de Holanda e Austrália, na capital gaúcha, a banda holandesa de torcedores Factor 12 tocou ‘Aquarela do Brasil’ com a banda da Brigada Militar.

O show foi registrado por presentes e o vídeo caiu na internet. Na página do grupo no Facebook, eles deixam a seguinte mensagem: “Brasil e Porto Alegre: obrigado. Foi incrível”. Os holandeses anunciaram que já estão de malas prontas para voltar a seu país.