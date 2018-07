Ibrahimovic se entitula ‘Deus’ em escolha de Time dos Sonhos

Considerado um dos melhores centroavantes do mundo, Zlatan Ibrahimovic anunciou sua seleção de todos os tempos. Em vídeo divulgado nesta quarta pelo Paris Saint-Germain, o atacante do clube francês elegeu a equipe dos sonhos com dois brasileiros. Além de Thiago Silva, quem chama a atenção é Maxwell, que foi seu companheiro no Ajax, Inter de Milão e Barcelona, e a quem o sueco define como “elegante”. A seleção montada foi baseada em jogadores que atuaram ao lado do atacante. Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Pavel Nedved jogaram com ele na Juventus; Patrick Vieira, na Inter de Milão. Elegeu ainda ex-companheiros de Barcelona, como Xavi, Andrés Iniesta e Lionel Messi.

No vídeo, em que o atleta deveria justificar sua escolha com um adjetivo, chama a atenção o auto-elogio. Ao se eleger como centroavante da equipe, Ibrahimovic disse: “Deus”.

Confira a seleção e os adjetivos atribuídos por Ibrahimovic:

Gianluigi Buffon: Muro

Lilian Thuram: Animal

Thiago Silva: Completo

Fabio Cannavaro: Pitbull

Maxwell: Elegante

Andrés Iniesta: Mágico

Patrick Vieira: Líder

Xavi: Perfeito

Pavel Nedved: Máquina

Lionel Messi: Gênio

Zlatan Ibrahimovic: Deus