Ídolo do Corinthians, Gamarra visita a Arena Corinthians

Ídolo do Corinthians desde sua passagem pelo clube, em 1998, o ex-zagueiro Gamarra visitou pela primeira vez o novo estádio corintiano. Em Itaquera, ele foi recebido por Gil, atual dono da camisa 4, que por sua raça, é chamado pelo nome do paraguaio por uma parte da torcida.

Nem mesmo a ida para o Palmeiras em 2005 fez com que a admiração dos corintianos por Gamarra diminuísse. No Parque São Jorge, o zagueiro conquistou um Campeonato Brasileiro e um Paulista, em 1998 e 1999, na equipe que também contava com Rincón, Vampeta, Edílson, Marcelinho Carioca e Ricardinho. Raçudo, o capitão chamava atenção por ser muito eficiente nos desarmes e não cometer faltas.

“Com esse estádio, muita coisa vai mudar na estrutura do clube. A história do Corinthians será separada em antes e depois da Arena”, declarou. “O Gil é um jogador que cai muito bem para a torcida do Corinthians e para quem está de fora, é um jogador completo. É um jogador completo”, completou o ex-zagueiro, elogiando Gil.

Homenageado no Itaquerão, ele posou para fotos e participou de um vídeo no canal oficial do clube.