Ídolos do futebol e celebridades prestigiam a final da Copa

Toda final de Copa do Mundo é uma grande festa. Mesmo sem o Brasil na decisão, o Maracanã ficou lotado de torcedores argentinos e alemãs e de personalidades políticas, do futebol e celebridades.

Na área mais exclusiva do estádio, a presidente Dilma Rousseff assiste à partida ao lado da chanceler alemã, Angela Merkel, e do presidente da Fifa, Joseph Blatter. Logo ao lado, o presidente da próxima anfitriã de Copas do Mundo, o russo Vladimir Putin, também acompanha o jogo. Outros chefes de estado, como o presidente da África do Sul Jacob Zuma vieram ao Rio para a decisão do Mundial.

Grandes ídolos do futebol também estão no Maracanã. Pelé parou para cumprimentar o britânico David Beckham e posou ao lado de Kaká e Zico para os curiosos nos camarotes. O ex-técnico e capitão da seleção brasileira Dunga também está no Maracanã e parou para conversar com seu coordenador técnico no tetra, Zagallo.

Hassan Ammar/AP Alex Silva/Estadão

O ex-zagueiro da seleção espanhola, Carles Puyol, levou a taça do campeão ao gramado ao lado da top model Gisele Bündchen. Ela assistirá à partida acompanhada do marido, o jogador de futebol americano Tom Brady. Piqué também estava lá com seu filho com a cantora Shakira, que cantou na cerimônia de encerramento.

O pé-frio mais famoso das Copas chegou ao Maracanã sem indicar para quem está torcendo. Mick Jagger apareceu com um boné da seleção inglesa. A cantora Rihanna foi mais efusiva: pintou o nome de Pelé no rosto e desenhou a bandeira do Brasil no pescoço.