Imprensa espanhola exalta desempenho de Messi contra o Bayern

Depois de um primeiro tempo truncado, Lionel Messi abriu e ampliou o placar para o Barcelona contra o Bayern de Munique, pela partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. A exibição incrível do argentino foi exaltada nos sites da imprensa espanhola assim que o jogo terminou.

Os catalães Sport e Mundo Deportivo destacaram a gana de Lionel em levar o Barcelona para Berlim, onde será disputada a final do torneio, em 6 de junho. Já o Marca e o Diario As, ambos de Madri, lembraram da frase de Pep Guardiola na entrevista coletiva um dia antes da partida: “Messi é imparável.”

No Twitter, o clube catalão publicou uma foto com a festa dos jogadores barcelonistas nos vestiários do Camp Nou.