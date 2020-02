Independiente Del Valle x Flamengo: onde assistir e escalação da Recopa Sul-Americana

O Flamengo entra em campo mais uma vez para decidir um título. O time comandado por Jorge Jesus enfrenta o Independiente Del Valle no estádio Olímpico Atahualpa,às 22h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2020. A partida terá transmissão apenas online.

Del Valle x Flamengo: onde assistir ao vivo

Del Valle x Flamengo não terá transmissão na TV. O torcedor pode assistir ao vivo ao confronto apenas pelo canal de streaming DAZN. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida. O jogo de volta está marcado para o dia 26, no Maracanã.

Escalação do Flamengo

O time comandado por Jorge Jesus não poderá contar com Gabigol e Léo Pereira. O atacante vai cumprir suspensão pela expulsão na final da Libertadores do ano passado, contra o River Plate. E o zagueiro se recupera de uma contusão na coxa esquerda.

O Flamengo deve ir a campo com Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique; Pedro.

Escalação do Independiente Del Valle

O técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez vai definir seu time titular durante o treinamento nesta terça-feira.

Situação das equipes

O Flamengo volta a campo pela primeira vez após a conquista da Supercopa do Brasil. A equipe comandada por Jorge Jesus fez 3 a 0 no Athletico-PR e ficou com a taça.

O Del Valle ainda está em ritmo de pré-temporada. O time equatoriano fez apenas uma partida pelo Campeonato Equatoriano e derrotou o Mushuc Runa por 2 a 1, em casa, no último sábado.