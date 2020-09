Independiente del Valle x Flamengo: onde assistir, horário e classificação

Independiente del Valle e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, a Casa Blanca, em Quito, no Equador. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores e terá transmissão pela internet.

Independiente del Valle x Flamengo: onde assistir

Os torcedores podem acompanhar o jogo ao vivo pelo Facebook Watch. Outra alternativa é a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 21h, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Flamengo entra em campo em busca da primeira colocação do “Grupo A”. Para isso, a equipe rubro-negra não pode vacilar, como fez no último final de semana no Brasileirão diante do Ceará. Na competição sul-americana, o clube carioca ainda não perdeu, mas está na segunda colocação por causa do saldo de gols.

O Independiente del Valle quer manter a boa fase do Campeonato Equatoriano na Libertadores. A equipe do treinador Miguel Ángel Ramírez ocupa a segunda colocação do torneio nacional. São 28 pontos conquistados em 13 partidas. Na Libertadores, a equipe é líder do seu grupo, mas por causa do saldo de gols. O Flamengo está empatado com a mesma pontuação.