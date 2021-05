Independiente del Valle x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação da equipe alviverde

Após conquistar a classificação no Estadual, o Palmeiras volta a pensar na Libertadores. O time alviverde retorna a campo na competição sul-americana nesta terça-feira, às 21h30, diante do Independiente del Valle. O jogo acontece no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, e terá transmissão ao vivo pela TV aberta e fechada.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Independiente del Valle x Palmeiras será exibido pelos canais SBT (para os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul e para as cidades de Londrina e Maringá) e Fox Sports. O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Renan; Marcos Rocha, Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Victor Luis; Luiz Adriano e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, pelo Paulistão, enquanto o Independiente del Valle vem de vitória por 3 a 1 diante da LDU, pelo Campeonato Equatoriano.