Independiente Petrolero x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em situações completamente opostas no Grupo A da Copa Libertadores, o Independiente Petrolero recebe o Palmeiras, no estádio Olímpico Pátria, em Sucre, na Bolívia, nesta terça-feira, às 21h30, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos do torneio.

Ao passo que o Palmeiras é líder isolado e absoluto do grupo com nove pontos conquistados e 100% de aproveitamento, a equipe boliviana é a lanterna com apenas um ponto conquistado até aqui. Caso os comandados de Abel Ferreira vençam o duelo, a classificação para as oitavas de final estará confirmada com duas rodadas de antecedência.

Na primeira partida entre as equipes, o Palmeiras fez história. Em pleno Allianz Parque, não tomou conhecimento da equipe boliviana e venceu a partida por sonoros 8 a 1, na maior goleada de sua história na Copa Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Independiente Petrolero x Palmeiras terá transmissão ao vivo no SBT (TV aberta) e na Conmebol TV (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece nesta terça-feira, às 21h30, (horário de Brasília), na estádio Olímpico Pátria, em Sucre, na Bolívia.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Independiente Petrolero : Arancibia; Velásquez, Silva, Chiatti; Folleco, Alejandro Bejarano , Aviles, e Alaca ; Acuña , Cristaldo e Correa . Técnico: Juan Robledo

: Arancibia; Velásquez, Silva, Chiatti; Folleco, Alejandro Bejarano , Aviles, e Alaca ; Acuña , Cristaldo e Correa . Técnico: Juan Robledo Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Gabriel Veron e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último sábado, em partida válida pelo campeonato nacional, o Independiente Petrolero venceu o Jorge Wilstermann por 3 a 2. Na Libertadores, porém, a equipe vem de uma derrota em casa por 2 a 1 contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. Já o Palmeiras vem de vitória apertada sobre a Juazeirense, por 2 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil, também conquistada no último sábado, na Arena Barueri. Pela competição continental, o último compromisso da equipe de Abel Ferreira foi o triunfo, fora de casa, por 3 a 1, sobre o Emelec, do Equador.