Inglaterra x Bélgica: onde assistir, horário e classificação

Na briga pela liderança, Inglaterra e Bélgica se enfrentam neste domingo, às 13h (horário de Brasília), em Wembley, pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações.

ONDE ASSISTIR

Inglaterra x Bélgica terá transmissão ao vivo pelo canal TNT. Youtube e aplicativo do EI Plus também transmitem o duelo.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 13h (horário de Brasília) neste domingo.

CLASSIFICAÇÃO

Dois pontos separam a Inglaterra da Bélgica no Grupo 2. A seleção inglesa está na segunda colocação, com 4 pontos e, à frente, na liderança, se encontra a Bélgica, com seis. Nesta quinta-feira, ambos fizeram amistosos. A Inglaterra venceu o País de Gales por 3 a 0, enquanto os belgas empataram com a Costa do Marfim por 1 a 1.