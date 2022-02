Inter de Limeira x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em meio à disputa da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras tem compromisso pelo Campeonato Paulista. A equipe comandada por Abel Ferreira visita a Inter de Limeira neste domingo, às 16h, em confronto válido pela 9ª rodada do Estadual. Quarta colocada no Grupo A, com 7 pontos, a Inter de Limeira busca contra o Palmeiras se recuperar de uma sequência de quatro partidas sem vencer. Do outro lado do confronto, o cenário é o oposto. Primeiro colocado no Grupo C, com 16 pontos, o Palmeiras busca uma vitória para deixar o Red Bull Bragantino para trás e se isolar de vez na liderança geral do certame.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Inter de Limeira será realizada em Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, às 16h deste domingo.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre Inter de Limeira e Palmeiras será transmitido pelo pay per view no Paulistão Play e Premiere, e na televisão aberta pela Record TV. O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Inter de Limeira – Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Matheus Galdezani, Jhony Douglas, Lima e Renato Cajá; Geovane (Osman) e Ronaldo Silva. Técnico: Vinícius Bergantin.

Palmeiras– Weverton; Mayke, Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Zé Rafael e Atuesta; Wesley, Gabriel Veron e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Inter de Limeira entra em campo pela primeira vez após ter sido derrotada em casa pela Ferroviária por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras, por sua vez, empatou em 2 a 2 com o Athletico Paranaense, na última quarta-feira, no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana.