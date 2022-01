Inter de Limeira x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem poder contar com o técnico Fábio Carille, que testou positivo para a covid-19, o Santos inicia sua trajetória no Campeonato Paulista 2022 em visita à Inter de Limeira, nesta quarta-feira, às 19h. Enquanto a equipe do interior, campeã do Estadual em 1986, quer mostrar força e ao menos repetir a campanha da última temporada, o time da Vila Belmiro aproveitará o início das atividades para realizar testes e encontrar a equipe titular para o restante do ano.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Internacional de Limeira e Santos terá transmissão da HBO Max no pay-per-view. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 19h no estádio José Major Levy Sobrinho, em Limeira, interior do estado de São Paulo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Inter de Limeira: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Renan Fonseca, Rodolfo e Rafael Carioca; Jhony, Matheus Galdezani, Lima e Felipe; Osman e Diego Tavares. Técnico: Vinícius Bergantin.

Santos: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Leandro Silva (auxiliar).