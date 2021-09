Inter de Milão x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Maior campeão da história da Liga dos Campeões, o Real Madrid inicia a jornada na busca do 14º título do torneio nesta quarta-feira, contra a Inter de Milão. Sem conseguir contratar Mbappé e lidando com a saída da dupla de zaga formada por Varane e Sergio Ramos, o time espanhol aposta na boa fase de Vinicius Junior e Benzema para bater o atual campeão italiano, que perdeu sua principal estrela, Romelu Lukaku, para esta temporada. O jogo, válido pela 1ª rodada do Grupo D, acontece às 16h, em Milão.

ONDE ASSISTIR

Inter de Milão x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo canal Space e pelo serviço de streaming HBO Max. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no San Siro, em Milão, na Itália.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Inter de Milão : Handanovic; Skriniar, De Vrij e Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico : Simone Inzaghi.

: Handanovic; Skriniar, De Vrij e Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko. : Simone Inzaghi. Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba (Nacho) e Gutiérrez; Valverde, Casemiro e Modric; Hazard, Benzema e Vinicius Juniior. Técnico: Carlos Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Real Madrid vem de goleada por 4 a 1 sobre o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. Pelo Italiano, a Internazionale empatou no último domingo por 2 a 2 com a Sampdoria.