Inter de Milão x Sampdoria: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, às 13h00 (horário de Brasília), Inter de Milão recebe o Sampdoria, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Milão ainda sonha com o bicampeonato seguido do torneio.

Porém, para que a o time de Simone Inzaghi levante a taça, uma combinação de resultados precisa acontecer. A Inter de Milão precisa vencer o Sampdoria e ainda tem de torcer para que o Milan seja derrotado pelo Sassuolo. Um simples empate garante o título para o rival da Internazionale.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 13h (horário de Brasília) no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Inter de Milão e Sampdoria será transmitida pela ESPN 4 (TV fechada). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTER– Handanovič; Škriniar, De Vrij e Bastoni; Brozović, Dumfries, Barella, Perišić e Çalhanoğlu; Lautaro Martínez e Edin Džeko. Técnico: Simone Inzaghi.



Handanovič; Škriniar, De Vrij e Bastoni; Brozović, Dumfries, Barella, Perišić e Çalhanoğlu; Lautaro Martínez e Edin Džeko. Técnico: Simone Inzaghi. SAMPDORIA– Audero; Bereszyński, Alex Ferrari, Yoshida e Augello; Tomás Rincón, Ronaldo Vieira, Thorsby e Candreva; Sabiri e Caputo. Técnico: Marco Giampaolo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em sua última partida pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu o Cagliari, fora de casa, por 3 a 1. O Sampdoria, por sua vez, também venceu. A equipe superou a Fiorentina, em casa, pelo placar de 4 a 1.