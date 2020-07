Inter x Aimoré: onde assistir, horário e local

O Inter tem um confronto decisivo contra o Aimoré nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Centenário de Caxias. A partida é válida pela sexta e última rodada da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Para não depender de outros resultados, o Inter precisa vencer. Caso empate ou seja derrotado, ficará na torcida contra Novo Hamburgo e Juventude. Todos os jogos serão no mesmo horário.

Onde assistir Inter x Aimoré ao vivo?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere e também é possível assistir ao vivo na internet pelo Premiere Play.

Local

A partida será realizada no estádio Centenário de Caxias, em Caxias do Sul.

O Inter entra na rodada como líder do Grupo B com oito pontos, um a mais que Novo Hamburgo e Juventude. Avançam os dois melhores colocados para a semifinal. O campeão do segundo turno vai decidir o Gauchão contra o Caxias, campeão do primeiro turno. Na rodada passada, o Inter só empatou com o Esportivo em 1 a 1 e perdeu a chance de entrar na última rodada em situação bem mais confortável.

Já o Aimoré aparece na quarta posição do Grupo B com sete pontos e não tem chances de classificação. Na rodada passada, a equipe empatou sem gols com o São Luiz.