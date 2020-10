Inter x Athletico-PR: onde assistir, escalação e arbitragem

Internacional e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Beira-Rio, em um duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, com as duas equipes em busca de objetivos bem distintos.

O Inter mira o G4 e a liderança do Brasileirão. O time comandado por Eduardo Coudet tem 25 pontos e ocupa a 2ª colocação. Na quinta-feira, a equipe gaúcha derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0.

Já o Athletico está na parte debaixo da tabela. O Furacão soma 15 pontos e está na 12ª colocação, com uma pontuação próxima dos times na zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Athletico empatou em casa por 0 a 0 com o Ceará.

ONDE ASSISTIR

Inter x Athletico terá transmissão ao vivo pela TNT e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Inter: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato, Boschilia e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e William Pottker (Abel Hernández)

Athletico: Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Richard, Erick, Léo Cittadini e Alvarado; Fabinho (Carlos Eduardo) e Renato Kayzer

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo-RJ

Árbitro Assistente 1: Michael Correia-RJ

Árbitro Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho-RJ

Quarto Árbitro: Douglas Schwengber da Silva-RS

Árbitro de Vídeo: Pathrice Wallace Corrêa Maia-RJ

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Rodrigo Carvalhaes de Miranda-RJ

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Carlos Henrique Cardoso de Souza-RJ

Observador de VAR: Silvia Regina de Oliveira-SP