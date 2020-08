Inter x Atlético-GO: onde assistir, escalação, classificação e horário

Com o objetivo de tentar mostrar que se mantém forte mesmo sem o atacante Guerrero, que sofreu lesão e não joga mais na temporada, o Internacional recebe o Atlético-GO no Beira-Rio, às 20h30. A partida válida pela quarta rodada do Brasileirão vai passar no pay-per-view.

Onde assistir Inter x Atlético-GO ao vivo?

O jogo terá transmissão pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real.

Escalação

A definição acontecerá nesta terça-feira.

Horário

O jogo acontecerá às 20h30, nesta quarta-feira.

Classificação

O Inter é o terceiro colocado, com seis pontos, e na rodada passada perdeu a invencibilidade para o Fluminense, com uma derrota por 2 a 1, no Rio. Já o Atlético-GO é o sétimo com quatro pontos e no último domingo empatou em casa com o Sport em 1 a 1.

Arbitragem