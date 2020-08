Inter x Atlético-MG: onde assistir, escalação e classificação

Líderes do Brasileirão, Internacional e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 19h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Inter x Atlético-MG ao vivo?

É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

A definir

Horário

O confronto acontecerá às 19h, horário de Brasília.

Classificação

O confronto coloca duas das melhores equipes até o momento frente a frente. O Inter ocupa a 2ª posição, com nove pontos, e derrotou o Atlético-GO por 3 a 0 na rodada passada. O Galo tem a mesma pontuação, mas aparece em terceiro por causa do saldo de gols (5 x 3). Na última rodada, a equipe de Jorge Sampaoli perdeu a invencibilidade e foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo.