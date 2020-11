Inter x Boca Juniors: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em má fase no Brasileirão, o Internacional recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em partida válida pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. É possível assistir ao vivo ao jogo pela Conmebol TV, canal de streaming. Além disso, o Estadão fará tempo real. Confira mais informações da partida.

HORÁRIO

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

O confronto será realizado às 21h30, nesta quarta-feira.

ONDE ASSISTIR

Inter x Boca terá transmissão pela Conmebol TV e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Moledo e Uendel; Rodrigo Dourado (Lindoso), Edenilson, Mauricio, D’Alessandro e Caio Vidal (Patrick); Galhardo

Boca Juniors: a definir

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Inter passou como segundo do Grupo E, atrás do Grêmio. Na sexta rodada, o time gaúcho perdeu para a Universidad Católica por 2 a 1. No Brasileirão, a equipe perdeu também por 2 a 1, para o Fluminense.

Já o Boca foi o líder do Grupo H e na rodada passada fez 3 a 0 no Caracas. No Campeonato Argentino, o Boca perdeu na última sexta-feira por 2 a 1 para o Lanús.

JOGO DA VOLTA

A partida de volta será na próxima quarta-feira, dia 2, em La Bombonera.