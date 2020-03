Inter x Brasil de Pelotas: onde assistir ao vivo e horário da partida

Inter e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo, às 19h, no Beira-Rio, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão na TV fechada e na internet

Onde assistir Inter x Brasil de Pelotas?

O torcedor pode assistir à partida pela SporTV e Premiere, que também vão fazer transmissão do jogo em seus sites e aplicativos. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

Horário

A partida será realizada às 19h deste domingo.

Informações das equipes