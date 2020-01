Inter x Corinthians: onde assistir ao jogo da Copinha

Inter e Corinthians decidem nesta terça-feira a primeira vaga para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será realizada às 19h15 (horário de Brasília) na Arena Barueri. É possível assistir ao vivo Inter x Corinthians pela TV fechada e internet.

Onde assistir ao vivo Inter x Corinthians?

A partida terá transmissão pelo canal SporTV e uma outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do SporTV Play. O Estado vai fazer tempo real do confronto. O outro jogo da semifinal será disputado na quarta-feira, entre Oeste x Grêmio.

Nas quartas de final, o Internacional passou pelo Botafogo-SP com uma vitória por 2 a 0, em Araraquara. Já o Corinthians derrotou o Athletico-PR por 1 a 0. Vale lembrar que a decisão da Copa São Paulo será realizada no dia 25, sábado, no estádio do Pacaembu.

O Corinthians é o maior campeão da Copa São Paulo, com dez títulos. O Inter aparece em terceiro, ao lado de São Paulo e Flamengo, com quatro conquistas cada. Caso passe pelo time paulista e vença a decisão, o Inter passará a ser o segundo maior vencedor, ao lado do Fluminense, com cinco conquistas da competição.