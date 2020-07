Inter x Esportivo: onde assistir, horário e arbitragem

O Internacional recebe o Esportivo no Beira-Rio neste domingo, às 16h, pela semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O outro jogo da semi será entre Grêmio e Novo Hamburgo, que se enfrentam às 19h.

Inter x Esportivo: onde assistir

A partida terá transmissão pela TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e canal Premiere para todo o Brasil. Além disso, o Estadão fará transmissão em tempo real.

Horário

Domingo, às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Arbitragem

Jean Pierre Lima será o árbitro. Ele terá como auxiliares Leirson Peng Martins e Michael Stanislau. O quarto árbitro será Marcelo Cavalheiro.

Últimos resultados

O Inter se classificou como primeiro do Grupo A, com 11 pontos. Já o Esportivo fez a mesma pontuação, mas passou como segundo do Grupo B. As duas equipes se enfrentaram no sábado passado, dia 25, pela fase de grupos, e a partida acabou empatada em 1 a 1.

Vale lembrar que o campeão do segundo turno do Gaúcho vai fazer a decisão do Estadual contra o Caxias, que conquistou o primeiro turno da competição.