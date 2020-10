Inter x Flamengo: onde assistir, escalação e arbitragem

Confronto entre líder e vice-líder, Inter e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio, com a expectativa de fazer o melhor jogo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Inter x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Inter: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Patrick, Edenílson, Rodrigo Lindoso e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet

Flamengo: Hugo Souza; Isla, Natan, Gabriel Noga (Gustavo Henrique) e Filípe Luis; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Vitinho e Pedro. Técnico: Domènec Torrent

CLASSIFICAÇÃO

As duas equipes somam 34 pontos, mas o Inter aparece à frente pelo saldo de gols (15 x 11). Na rodada passada, o Inter bateu o Vasco por 2 a 0 e o Flamengo goleou o Corinthians por 5 a 1. No meio da semana, o Inter perdeu por 2 a 1 para o Universidad Católica e o Fla bateu o Junior Barranquilla por 3 a 1.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio- GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva-GO e Bruno Raphael Pires-GO

Árbitro de Vídeo: Elmo Alves Resende Cunha-GO