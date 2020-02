Inter x Grêmio: onde assistir, escalação e mais informações do Gre-Nal

Internacional x Grêmio fazem mais um clássico decisivo entre as duas equipes neste sábado, às 16h30, no Beira-Rio, em partida que vale uma vaga na decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O duelo terá transmissão na TV aberta, fechada e internet.

Inter x Grêmio: onde assistir

É possível assistir ao vivo ao Gre-Nal pela TV Globo (apenas para o Rio Grande do Sul) e pelo canal Premiere (para todo o Brasil). Ambos canais passarão o confronto em seus sites e aplicativos e o Estado vai fazer transmissão em tempo real do clássico.

Situação das equipes

O Inter se classificou como líder do Grupo A com 13 pontos e o Grêmio foi o segundo do Grupo B, com nove. A outra semifinal será entre Ypiranga x Caxias, que jogam no domingo. A semifinal será em jogo único, assim como a decisão.

Escalação de Inter x Grêmio

Os técnicos Eduardo Coudet e Renato Gaúcho vão decidir nesta sexta-feira os 11 jogadores que começam a partida.