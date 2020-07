Inter x Grêmio: onde assistir, horário, local e histórico

Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será disputada no estádio Centenário, em Caxias do Sul, e terá transmissão na TV aberta e fechada.

Onde assistir Inter x Grêmio?

A partida terá transmissão pela TV Globo (para o Rio Grande do Sul), pelo SporTV e também pelo Premiere, ambos para todo o Brasil. Outra opção é acompanhar o tempo real do Estadão.

Inter x Grêmio: data

O clássico será realizado às 21h30, horário de Brasília, nesta quarta-feira.

Histórico do Grenal

Desde 1909, Inter e Grêmio se enfrentam 424 vezes e o Internacional foi quem mais venceu. Foram 156 vitórias do Inter, 133 vitórias do Grêmio e 135 empates.

Grenal em Caxias

Embora seja mando do Inter, o jogo será realizado em Caxias do Sul, porque a Prefeitura de Porto alegre não autorizou a realização de eventos esportivos na cidade, em razão da pandemia pelo novo coronavírus.

Último Grenal

Os rivais se enfrentaram pela última vez no dia 12 de março deste ano, em um inédito confronto pela Copa Libertadores. O jogo disputado na Arena do Grêmio terminou empatado em 0 a 0 e o duelo ficou marcado pelo fato de ter tido oito expulsões e muita confusão. Caio Henrique, Pepê e Luciano e Paulo Miranda foram expulsos pelo Grêmio e Cuesta, Moisés, Edenílson e Praxedes pelo Inter.

Situação no Campeonato Gaúcho

O campeonato foi paralisado na terceira rodada do segundo turno com o Inter liderando o Grupo A e Grêmio liderando o Grupo B. O campeão do segundo turno vai decidir o Estadual com o Caxias, que conquistou a primeira metade da competição.