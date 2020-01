Inter x Pelotas: onde assistir ao vivo ao jogo do Gaúcho

Após estrear com vitória, o Internacional volta a campo neste domingo para enfrentar o Pelotas, às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada e online.

Inter x Pelotas: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere. O torcedor também pode assistir pelo sites e aplicativos SporTV Play e Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Inter estreou no Gaúcho com vitória por 1 a 0 sobre o Juventude. Já o Pelotas ficou no 0 a 0 com o Novo Hamburgo. Além das quatro equipes o Grupo A, também conta com Ypiranga e São Luiz.