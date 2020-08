Inter x Santos: onde assistir, escalação e arbitragem

Em busca de sua segunda vitória seguida, o Internacional recebe o Santos nesta quinta-feira, às 19h30, no Beira-Rio, em encontro válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Inter x Santos: onde assistir

É possível assistir pelos canais TNT e Premiere e o Estadão fará tempo real do duelo.

Escalação

Inter : Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Praxedes, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero

: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Praxedes, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero Santos: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jobson) e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo

Arbitragem

Árbitro : Marcelo de Lima Henrique-RJ

: Marcelo de Lima Henrique-RJ Árbitro Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-RJ Árbitro Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho-RJ

Carlos Henrique Alves de Lima Filho-RJ Quarto Árbitro : Lucas Guimarães Rechatiko Horn-RS

: Lucas Guimarães Rechatiko Horn-RS Árbitro de Vídeo : Pathrice Wallace Corrêa Maia-RJ

: Pathrice Wallace Corrêa Maia-RJ

Últimos jogos

O Inter estreou com vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Coritiba, no sábado passado. Já o Santos, no dia seguinte, ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

Próximos jogos

Depois do jogo desta quinta, ambos entrarão em campo no domingo. O Inter vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Santos pegará o Athetico-PR, na Vila.