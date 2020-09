Inter x São Paulo: onde assistir, escalação e classificação

Inter e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 19h, no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e em um confronto direto pelas primeiras colocações. O clássico nacional vai passar no pay-per-view.

Onde assistir Inter x São Paulo

O confronto terá transmissão pelo canal Premiere para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real do jogo.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação

O Inter inicia a rodada na segunda colocação, com 20 pontos, um a menos que o líder Atlético-MG. O São Paulo aparece logo abaixo, com 18.

Na rodada passada, o Inter foi derrotado fora de casa pelo Fortaleza por 1 a 0. Já o São Paulo teve seu confronto contra o Athletico-PR antecipado para o dia 26 de agosto, data em que derrotou o time paranaense por 1 a 0.

Apesar da boa posição no Brasileirão, o time de Fernando Diniz vai para o jogo pressionado, já que no meio da semana perdeu por 4 a 2 para o Barcelona-EQU, no Equador, em duelo válido pela Libertadores. O Inter também não tem muito o que celebrar no torneio continental, pois a equipe de Eduardo Coudet foi derrotada por 1 a 0 pelo rival Grêmio.