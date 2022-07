Inter x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Internacional e São Paulo duelam, nesta quarta-feira, às 20h30, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes brigam na parte alta da tabela do torneio nacional e precisam da vitória para retomar a boa sequência e não deixar os líderes se distanciarem. Rogério Ceni terá de lidar com um grande número de desfalques no Sul para tentar se aproximar do G-4. Já a equipe colorada mira assumir a vice-liderança.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Internacional e São Paulo acontece nesta quarta-feira, às 20h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

ONDE ASSISTIR

A partida entre colorados e tricolores terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

INTER : Daniel; Heitor, Moledo, Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, De Pena e Maurício; Pedro Henrique e Alemão. Técnico : Mano Menezes.

: Daniel; Heitor, Moledo, Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, De Pena e Maurício; Pedro Henrique e Alemão. : Mano Menezes. SÃO PAULO: Thiago Couto, Igor Vinícius, Diego Costa, Luizão e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Igor Gomes; Luciano e Eder. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

As duas equipes vêm de igualdade na última rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter ficou no empate sem gols com o Athletico-PR, em Curitiba. Já o São Paulo recebeu o Fluminense no Morumbi e empatou em 2 a 2.