Inter x Universidad Católica: onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Internacional estreia na fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira, quando irá enfrentar o Universidad Católica, do Chile, às 19h15, no Beira-Rio.

Onde assistir Inter x Universidad Católica? A partida terá transmissão ao vivo, pelo canal SporTV.

As duas equipes estão no Grupo E, que conta ainda com o América de Cali (Colômbia) e o Grêmio, que também se enfrentam nesta terça-feira. Na fase preliminar, o Inter passou pelo Tolima e pela Universidad do Chile.

O Inter vem de um empate por 1 a 1 com o Caxias, no sábado, pelo Campeonato Gaúcho. Já o Universidad também empatou em 1 a 1 com o Unión La Calera, na sexta, pela Campeonato Chileno.