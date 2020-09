Internacional x América de Cali: onde assistir, horário e classificação

Internacional e América de Cali, da Colômbia, se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Beira-Rio, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto será transmitido pela TV fechada.

Internacional x América de Cali: onde assistir

Os torcedores podem acompanhar o jogo ao vivo através do canal por assinatura Fox Sports. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 19h15, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Internacional busca manter a boa fase do Campeonato Brasileiro na Libertadores. A equipe colorada não perdeu nas duas primeiras rodadas da competição sul-americana e é líder do “Grupo E”, com quatro pontos, mesma pontuação de seu rival gaúcho, que se encontra em segundo lugar.

O América de Cali não vive boa fase no Campeonato Colombiano. A equipe está na nona colocação do torneio nacional, com 12 pontos em oito rodadas e não vence faz três jogos. Na Libertadores, o time se encontra na terceira colocação, com três pontos. Isso porque venceu na primeira rodada e perdeu na segunda para o Grêmio.