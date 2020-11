Internacional x Atlético-GO: onde assistir, horário, arbitragem e últimos resultados

Com vantagem obtida no primeiro jogo, o Internacional recebe o Atlético-GO nesta terça-feira, às 21h30, no Beira-Rio, no segundo confronto entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR

Inter x Atlético-GO terá transmissão pelo canal SporTV. Também é possível assistir ao vivo pelo Premiere.

ARBITRAGEM

Árbitro : Felipe Fernandes de Lima-MG

: Felipe Fernandes de Lima-MG Assistentes : Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Celso Luiz da Silva-MG

: Felipe Alan Costa de Oliveira-MG e Celso Luiz da Silva-MG Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira-MG

ÚLTIMOS RESULTADOS

No primeiro jogo, o Inter venceu o Atlético por 2 a 1, em Goiânia. Com o resultado, o Inter precisa apenas de um empate para se classificar. A equipe goiana avança se vencer por dois ou mais gols de diferença e se derrotar o time gaúcho por um gol, a decisão será nos pênaltis.