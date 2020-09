Internacional x Bahia: onde assistir, escalação e classificação

Internacional e Bahia se enfrentam, neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV aberta e pay-per-view.

Internacional x Bahia: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo na TV Globo e no Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Provável Escalação

Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Cuesta, Zé Gabriel e Uendel (Jussa); Musto, Edenilson, Boschilia e Patrick; D’Alessandro (Marcos Guilherme) e Galhardo.

Bahia: Anderson; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Zeca; Gregore, Daniel e Rodriguinho; Rossi, Élber e Gilberto.

Classificação

O Internacional inicia a oitava rodada na 1ª colocação, com 16 pontos. Em seu último jogo, a equipe colorada empatou com o Palmeiras, no Allianz Parque, por 1 a 1 e se manteve na liderança isolada da competição.

Por outro lado, o Bahia inicia a oitava rodada do campeonato na 12ª colocação, com 8 pontos. Em seu último jogo, a equipe tricolor perdeu para o Flamengo por 5 a 3, em Pituaçu, e Roger Machado deixou o comando do elenco. O clube não vence há quatro rodadas. Confira a classificação do Brasileirão.