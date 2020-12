Internacional x Boca Juniors: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

O Internacional recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira, no Beira-Rio, às 21h30, em partida válida pela oitavas de final da Copa Libertadores.

Internacional x Boca Juniors terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Nonato), D’Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Mauricio). Técnico: Abel Braga.

HORÁRIO

A partida será disputada às 21h30 desta quarta-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último sábado, o Internacional empatou sem gols diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão. Já o Boca venceu o Newell’s’ Old Boys por 2 a 0. O primeiro duelo seria realizado semana passada, mas foi adiado para esta quarta por conta da morte do ídolo argentino Diego Maradona. Quem se classificar, vai encarar o vencedor de Flamengo x Racing.