Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians entra em campo neste domingo para enfrentar o Internacional pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tido como um clássico interestadual por causa da rivalidade entre as equipes após as acirradas disputas pelo Brasileirão de 2005 e a Copa do Brasil de 2009 — ambas vencidas pelos paulistas —, o jogo define que fica momentaneamente com a última vaga do G-6. Os gaúchos ocupam a sexta posição com 40 pontos, enquanto o time alvinegro vem logo atrás com a mesma pontuação.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Corinthians terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional : Marcelo Lomba; Saravia, Kaique Rocha (Mercado), Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison, Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

: Marcelo Lomba; Saravia, Kaique Rocha (Mercado), Víctor Cuesta, Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison, Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre. Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson ou Jô), Gabriel Pereira e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de derrota por 1 a 0 no clássico com o São Paulo, no Morumbi. O Inter, por sua vez, vem de empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em casa.