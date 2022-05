Internacional x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste sábado, às 19h00, o Internacional recebe o Corinthians no estádio Beira-Rio em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com a tabela em vista, a equipe gaúcha ocupa a nona colocação com oito pontos conquistados e entra em busca do reencontro com os triunfos no campeonato. Nas últimas duas partidas, o Inter apenas empatou. Já o Corinthians vive situação oposta. Com 12 pontos somados, a equipe lidera a competição e chega embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão.

Do lado do Corinthians, Vítor Pereira tem uma dúvida no time que levará à campo no confronto. Cássio foi substituído por Ivan, aos 35 minutos do primeiro tempo, na vitória sobre a Portuguesa-RJ, com dores na coxa esquerda, e é dúvida para partida.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Corinthians terá transmissão exclusiva no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h00 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre-RS.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional :Daniel; Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Alan Patrick e Carlos de Pena; David (Alexandre Alemão) e Wanderson. Técnico : Mano Menezes.

:Daniel; Fabrício Bustos, Gabriel Mercado, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Alan Patrick e Carlos de Pena; David (Alexandre Alemão) e Wanderson. : Mano Menezes. Corinthians: Ivan; Rafael Ramos, João Victor (Robson Bambu), Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Roni e Giuliano (Renato Augusto); Willian, Júnior Moraes (Gustavo Mantuan) e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na rodada anterior, o Internacional empatou por 1 a 1 com o Juventude, fora de casa. Já o último compromisso do Corinthians foi pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, a equipe venceu a Portuguesa-RJ por 2 a 0 e carimbou vaga para as oitavas de final do torneio. Pelo Brasileirão, o último resultado dos paulistas foi a vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino.