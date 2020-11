Internacional x Coritiba: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Em lados opostos da tabela, Internacional e Coritiba se enfrentam neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Internacional x Coritiba terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Rio Grande do Sul e Paraná) e pelos canais TNT e Premiere. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato (Marcos Guilherme), Edenílson e Patrick; Yuri Alberto (Leandro Fernández) e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

Coritiba: Wilson; Matheus Sales, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani e Giovanni Augusto (Matheus Bueno ou Yan Sasse); Robson, Neílton (Cerutti) e Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.

ARBITRAGEM

Árbitro : Dyorgines Jose Padovani de Andrade-ES

Assistentes : Fabiano da Silva Ramires-ES e Vanderson Antonio Zanotti-ES

Árbitro de Vídeo : Tiago Nascimento dos Santos-PE

CLASSIFICAÇÃO

O Internacional inicia a rodada na liderança, com 35 pontos. Mesma pontuação do Flamengo, mas na frente pelo saldo de gols superior (+6). O time comandado pelo técnico Eduardo Coudet vem de classificação na Copa do Brasil diante do Atlético-GO.

Na última rodada do Brasileirão, a equipe colorada perdeu para o Corinthians, em casa, por 1 a 0. Já o Coritiba é o décimo sétimo colocado, com 19, e vem de vitória diante do Atlético-GO por 1 a 0, no Couto Pereira.