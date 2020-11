Internacional x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Separados por quatro pontos na tabela, Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

DATA

O confronto entre gaúchos e cariocas será neste domingo, às 18h15, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Inter : Marcelo Lomba; Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e D’Alessandro (Marcos Guilherme); Yuri Alberto (Maurício) e Thiago Galhardo. Técnico : Osmar Loss (Leomir).

Fluminense : Muriel; Igor Julião, Digão, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Hudson e Nenê; Yago Felipe, Wellington Silva e Fellipe Cardoso. Técnico : Odair Hellmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Internacional vem de eliminação na Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe colorada perdeu para o América-MG nos pênaltis e foi desclassificada do torneio. Pelo Brasileirão, o time do técnico Abel Braga, que cumpre isolamento por causa da covid-19, não vence faz quatro rodadas.

Já o Fluminense vem de duas derrotas seguidas. No último sábado, o Tricolor das Laranjeiras perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, em casa. Apesar do revés, o clube carioca segue próximo do G4.