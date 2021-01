Internacional x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

A três pontos da liderança, o Internacional recebe o Fortaleza neste domingo, às 20h30, no Beira-Rio, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Internacional x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional : Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Dourado, Edenilson, Praxedes, Patrick e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico : Abel Braga.

Fortaleza : Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson, Carlinhos; Felipe, Juninho; Osvaldo, Romarinho, David e Wellington Paulista. Técnico : Enderson Moreira.

HORÁRIO

O duelo entre gaúchos e cearenses será neste domingo, às 20h30, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Internacional vem de vitória. Na última rodada do Brasileirão, o time comandado pelo técnico Abel Braga venceu o Goiás por 1 a 0, em casa, e diminuiu para três pontos a diferença para o líder São Paulo. Já o Fortaleza vem de empate. O time tricolor igualou o placar sem gols diante do Grêmio, no Castelão.