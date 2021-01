Internacional x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Líder do Brasileirão, o Internacional recebe o Grêmio neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV aberta e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Globo (Rio Grande do Sul). O canal Premiere também exibe o duelo. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional : Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Peglow (Marcos Guilherme); Yuri Alberto. Técnico : Abel Braga.

Grêmio : Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Lucas Silva (Darlan); Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza. Técnico : Renato Gaúcho.

HORÁRIO

O Gre-Nal será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Internacional vem de vitória. Na última quarta-feira, a equipe colorada goleou o São Paulo por 5 a 1, no Morumbi, e assumiu a liderança do Brasileirão. Já o Grêmio vem de empate. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho igualou o placar diante do Atlético-MG por 1 a 1, em Porto Alegre, e perdeu a oportunidade de diminuir a diferença de pontos para os primeiros colocados.