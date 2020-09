Internacional x Grêmio: onde assistir, horário e classificação

Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e será transmitida pela TV aberta e pay-per-view.

Internacional x Grêmio: onde assistir

Os torcedores podem assistir o jogo ao vivo pelo SBT, que transmite a partida em rede nacional (exceto para São Paulo e Goiânia). Além disso, o clássico também será transmitido pela Conmebol TV, para os clientes Claro/NET e Sky. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Internacional entra em campo após vencer o América de Cali, da Colômbia, por 4 a 3. O resultado fez com que a equipe colorada assumisse a liderança do “Grupo E”, com sete pontos. Uma vitória no clássico desta quarta-feira pode lhe isolar ainda mais de seus adversários na tabela.

O Grêmio perdeu para o Universidad Católica, do Chile, na última rodada, por 2 a 0. Agora, o Tricolor Gaúcho está na segunda colocação. O clássico será decisivo para o ânimo da equipe na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Uma vitória diante do Internacional pode igualar sua pontuação com a do rival. Confira a tabela de classificação do “Grupo E”.