Internacional x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Com a mesma pontuação na tabela, Internacional e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 21h, no Beira-Rio, em duelo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e TNT.

DATA

O duelo entre gaúchos e paulistas será neste sábado, às 21h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e TNT. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Edenílson, D’Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo. Técnico : Abel Braga.

Palmeiras : Weverton, Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gabriel Veron (Lucas Lima), Rony (Willian) e Gustavo Scarpa. Técnico : Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de classificação na Copa Libertadores. Na última terça-feira, a equipe alviverde venceu o Libertad por 3 a 0, em casa, e garantiu uma vaga na semifinal do torneio sul-americano. Pelo Brasileirão, a equipe vem de vitória diante do Bahia por 3 a 0.

O Inter também vem de resultado positivo. No último sábado, o time comandado pelo técnico Abel Braga superou o lanterna Botafogo por 2 a 1, no Beira-Rio.