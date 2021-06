Internacional x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de vencer o Bahia, o Palmeiras visita o Internacional nesta quarta-feira, em Porto Alegre. O jogo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 19h. O time paulista ocupa a terceira posição, com 13 pontos. A equipe gaúcha é a 13ª, com 9.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Palmeiras terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras : Jailson; Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Victor Luis; Danilo, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. Técnico : Abel Ferreira.

: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo e Victor Luis; Danilo, Danilo Barbosa e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. : Abel Ferreira. Internacional: Daniel (Marcelo Lomba); Saravia, Pedro Henrique, Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Edenílson, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória por 3 a 2 diante do Bahia, no Allianz Parque, enquanto o Inter vem de empate por 1 a 1 com o América-MG, fora de casa.