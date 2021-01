Internacional x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na ponta da tabela, o Internacional buscará frear a boa fase do Red Bull Bragantino neste domingo, no Beira-Rio. O jogo, válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 18h15.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Internacional vem de vitória por 2 a 1 diante do Grêmio, em casa. O Bragantino também vem de resultado positivo. O time do interior de São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena.