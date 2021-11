Internacional x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Respirando mais aliviado no Brasileirão, o Santos enfrenta o Internacional neste domingo no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada. da competição. O time Baixada ocupa a 11ª colocação, com 45 pontos, e sonha com uma vaga na Sul-Americana. O time colorado está em nono, com 47.

ONDE ASSISTIR

Internacional x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Internacional : Marcelo Lomba; Gabriel Mercado (Saravia), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Saravia (Mauricio), Taison e Patrick; Carlos Palacios. Técnico : Diego Aguirre.

: Marcelo Lomba; Gabriel Mercado (Saravia), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Saravia (Mauricio), Taison e Patrick; Carlos Palacios. : Diego Aguirre. Santos: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Marcos Leonardo e Ângelo. Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na Vila Belmiro, enquanto o Internacional vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã.